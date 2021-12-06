Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в Самарской области

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В Самарской области положительные температуры воздуха уйдут на восток, а в регион начнет поступать холодный воздух. К понедельнику фон температуры воздуха будет преобладать отрицательный. На дорогах гололедица, сообщает Приволжское УГМС.