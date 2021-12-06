В регионе прошел самый сильный дождь за последние 65 лет

В воскресенье, 5 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС.

На метеостанции в Авангарде побит рекорд 1956 г.: тогда выпало 9,4 мм осадков, а в 2021 — 10,4.

В Кинель-Черкассах зафиксирована отметка в 10,7 мм (предыдущие значение — 8 мм в 2012 году).