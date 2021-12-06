В Самарской области побит температурный рекорд 1917 года

В субботу, 4 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Так, в Серноводске превышена отметка в 3,3°С, зафиксированная в 1917 г. (в 2021 - 3,5°С).

Еще на шести метеостанциях региона отмечены превышения температуры воздуха: в Аглосе столбик термометра поднялся до 4,7°С (4,5°С в 2012), в Самаре, Кинель-Черкассах и Сызрани - 4,6°С (3,3°С

в 2012, 2,5°С - 2012 и 4,1°С в 2012 соответственно), в Челно-Вершинах - 3,2°С (2,5°С - 1961) и в Клявлино - 3,1°С (1,4°С - 1979).









