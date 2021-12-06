В Самарской области скорректируют критерий нуждаемости для получателей ЕДВ

Минсоцдем подготовил законопроект, разработанный в интересах пожилых граждан — ветеранов труда и тружеников тыла. В соответствии с документом будет увеличен критерий нуждаемости на 5,9% при установлении мер социальной поддержки.

С января 2022 г. будет проиндексирована пенсия неработающих граждан на 5,9%. В этой связи, как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, 26129 неработающих ветеранов труда, тружеников тыла, репрессированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, утратят право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), так как их пенсия превысит критерий нуждаемости (в январе 2021 г. он составил 24529,61 руб.).

Чиновники предложили сохранить право на ЕДВ указанным категориям граждан, увеличив критерий нуждаемости на 5,9%, до 25 976,86 рублей с 1 января 2022 г.