Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе победила Польшу

Национальная сборная России, за которую выступают четыре гандболистки "Лады" — Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак — успешно провела свой второй матч на чемпионате мира в Испании: победа над Польшой — 26:23 (16:10).

Тайм-аут польки взяли уже после четырех с половиной минут, когда Фомина сделала счет 1:4 в нашу пользу. Подопечные Людмилы Бодниевой продолжили и дальше доминировать. К 24-й минуте достигли преимущества "плюс 7". Многих обуяла полная уверенность, что окрыленную Россию этим вечером не укротить. В действиях польских гандболисток и впрямь сквозил психологический надлом, о чем говорят хотя бы пять загубленных "семериков".

Но все же они взяли себя в руки. Сперва прервали отступление, а после антракта все решительнее принялись захватывать инициативу и за десять с половиной минут до финиша былое превосходство россиянок превратили в мизер (21:22). Пришлось для спасения матча включать силу воли и характер.

Где-то (как с очередным проколом Польши при пробитии пенальти за полторы минуты до сирены) нашим повезло. Так или иначе, два очередных очка попали в их копилку, а вместе с ними утвердилась и гарантия выхода не с пустыми руками из квартета, собранного в Лирии, в основной этап. Пара баллов из возможных четырех уже есть. Во вторник в поединке с Сербией можно будет набрать еще два.