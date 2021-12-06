Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе победила Польшу

Национальная сборная России, за которую выступают четыре гандболистки "Лады" — Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак — успешно провела свой второй матч на чемпионате мира в Испании: победа над Польшой — 26:23 (16:10).
Тайм-аут польки взяли уже после четырех с половиной минут, когда Фомина сделала счет 1:4 в нашу пользу. Подопечные Людмилы Бодниевой продолжили и дальше доминировать. К 24-й минуте достигли преимущества "плюс 7". Многих обуяла полная уверенность, что окрыленную Россию этим вечером не укротить. В действиях польских гандболисток и впрямь сквозил психологический надлом, о чем говорят хотя бы пять загубленных "семериков".
Но все же они взяли себя в руки. Сперва прервали отступление, а после антракта все решительнее принялись захватывать инициативу и за десять с половиной минут до финиша былое превосходство россиянок превратили в мизер (21:22). Пришлось для спасения матча включать силу воли и характер.
Где-то (как с очередным проколом Польши при пробитии пенальти за полторы минуты до сирены) нашим повезло. Так или иначе, два очередных очка попали в их копилку, а вместе с ними утвердилась и гарантия выхода не с пустыми руками из квартета, собранного в Лирии, в основной этап. Пара баллов из возможных четырех уже есть. Во вторник в поединке с Сербией можно будет набрать еще два.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!