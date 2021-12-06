16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водитель легковушки погиб в ДТП с фургоном в Самарской области В Сызрани госпитализирована девушка, попавшая под машину В Самаре водитель без прав на Toyota Land Cruiser сбил пешехода Ночью в Жигулевске пьяная женщина на Hyundai врезалась в автобус Под Самарой погиб водитель Ford, столкнувшись на встречке с фурой

ДТП Происшествия

В Сызрани госпитализирована девушка, попавшая под машину

СЫЗРАНЬ. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 6 декабря, в Сызрани 37-летний водитель автомобиля Lada Granta в 7:40 в районе дома № 3 "а" по ул. Губкина сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

После ДТП пешеход была доставлена в лечебное учреждение.

Сотрудники ОГИБДД Сызранское сейчас выясняют обстоятельства ДТП и призывают пешеходов переходить автодороги по переходам.

"Необходимо помнить, что переход проезжей части возможен только после того, как пешеход убедится в его безопасности", — напоминают полицейские.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2