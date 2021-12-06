В Сызрани госпитализирована девушка, попавшая под машину

В понедельник, 6 декабря, в Сызрани 37-летний водитель автомобиля Lada Granta в 7:40 в районе дома № 3 "а" по ул. Губкина сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
После ДТП пешеход была доставлена в лечебное учреждение.
Сотрудники ОГИБДД Сызранское сейчас выясняют обстоятельства ДТП и призывают пешеходов переходить автодороги по переходам.
"Необходимо помнить, что переход проезжей части возможен только после того, как пешеход убедится в его безопасности", — напоминают полицейские.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...