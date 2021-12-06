В Сызрани госпитализирована девушка, попавшая под машину

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 6 декабря, в Сызрани 37-летний водитель автомобиля Lada Granta в 7:40 в районе дома № 3 "а" по ул. Губкина сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.