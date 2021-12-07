В Самарской области заболеваемость коронавирусом снижена на 20%, пневмонией - 21,6%

Эпидобстановку в регионе характеризует некоторое снижение ежедневной статистики случаев коронавируса. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.

На 6 декабря лабораторно подтверждены 865 случаев заболевания. По-прежнему большую долю прироста заболевших дает Самара. За 48-ю неделю, по информации руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, был зафиксирован 6241 случай, что на 20% меньше в сравнении с неделей ранее.

Показатели заболеваемости по возрасту на 100 тысяч населения уменьшились в большинстве возрастных групп.

Продолжается позитивный тренд на снижение заболеваемости в профессиональных группах после периода нерабочих дней, однако в сравнении показателей на 100 тысяч населения высокие позиции также остаются среди работников сферы услуг. Обязательным остается сохранение жесткого контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

Охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в среднем за 7 дней составил 478,3 при нормативе 300, установленном на федеральном уровне. За прошедшую неделю обследовано почти 102 тысячи жителей. Это на 4% больше, чем за предыдущие семь дней. При этом руководитель ведомства отметила тревожный факт: было выявлено почти 11% бессимптомных носителей инфекции, это наибольший показатель за несколько месяцев.

"Уровень заболеваемости остается высоким. В значительной степени это связано с объемом тестирования. Мы делаем примерно в 2 раза больше тестов на 100 тысяч населения, чем, например, в Ульяновской области, почти на 80% больше, чем в Нижегородской области, и являемся по этому показателю абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. По требованию Роспотребнадзора сейчас приступаем к тестированию бессимптомных граждан, которые контактировали с зараженными людьми, для чего будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета. Эти расходы необходимы, чтобы исключить случаи заражения через контактных лиц", — отметил председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Внебольничная пневмония выявлена у 1466 человек, это на 21,6% меньше, чем за предыдущую неделю. ОРВИ заболело на 14,4% больше жителей региона (18601 человек), чем на прошлой неделе. Учитывая сезонный рост заболеваемости ОРВИ, Светлана Архипова отметила, что необходимо наращивать объем вакцинации против гриппа. "Сейчас доля привитых составляет 17%, и это крайне небольшой показатель", — подчеркнула она.