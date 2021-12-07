Только семь районов Самарской области достигли плановых значений по доле привитого от Covid-19 населения

В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Темпы вакцинации снизились – за неделю было привито чуть более 55 тысяч жителей, тогда как неделей ранее – на 2,4 тысячи больше. Привито первым компонентом вакцины 1564 288 жителей, что составляет 76,9% от плана и 49,6% от населения области. Повторно вакцинировано 179085 человек, это 47% от планового значения на данный момент.

Дефицита вакцин в области нет, во всех медучреждениях есть необходимый запас. Сеть прививочных пунктов насчитывает почти 200 пунктов по всей области, работают и площадки вне лечебных учреждений. В частности, в Самаре в колледже им. Ляпиной ежедневно прием ведут 5 прививочных бригад.

Согласно информации руководителя областного минздрава Армена Беняна, плановых значений по доле привитого населения достигли только 7 муниципальных образований области, а в 17 необходимо кратно усиливать работу. Кроме того, продолжать разъяснительную работу нужно среди населения 60+, так как охват вакцинацией этой самой уязвимой категории людей остается невысоким.

По словам Армена Беняна, сейчас эпидситуация становится более или менее управляемой, но может развернуться и в худшую сторону. Министр также отметил необходимость наращивать темпы вакцинации против гриппа. Вакцины в регионе есть, кроме того, в стадии закупки еще порядка 600 тысяч доз.