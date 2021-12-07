Резидент "Жигулевской долины" установил в Тольятти "умную" остановку

На территории технопарка "Жигулевская долина" установлен прототип аппаратно-программного комплекса "Интеллектуальный остановочный модуль на основе принципов Smart City и комфортной городской среды", сообщает пресс-служба технопарка. Это первая цифростанция в Самарской области.
Внешний вид остановочного павильона практически не отличается от привычного, при этом в нем собран целый спектр инновационных технологий для комфорта и безопасности: освещение, защита от неблагоприятных погодных условий. Остановка обогревается в холодное время года и охлаждается в жару.
"Умная" остановка автоматически регулирует освещение. Оно включается и выключается с учетом присутствия человека на остановке и текущей освещенности на улице. Если на остановке нет людей, в темное время суток освещение переводится в режим пониженной яркости, что позволяет экономить энергию. Также остановка "понимает", когда человеку холодно или жарко. Встроенная инновационная система обогрева на основе инфракрасных панелей, установленных на каркасе и в лавочке, реагирует на присутствие человека и анализирует температуру окружающего воздуха. В зависимости от этого автоматически настраивается мощность обогрева, а в летнее время регулируется работа встроенного кондиционера", - рассказал директор компании "ВОИП ИНЖИНИРИНГ" Андрей Стенькин.
Каркас остановки выполнен из ударопрочного антивандального покрытия, способного защитить не только от дождя и ветра, но и от механических воздействий, а скамейка изготовлена из инновационного древесно-полимерного композита и так же может подогреваться при отрицательных температурах. На цифростанции установлена видеокамера, которая обеспечивает обзор внутреннего пространства и передает изображение через локальный сервер видеонаблюдения на пульт охраны.
"Умная" остановка оборудована инновационным аппаратным узлом связи, обеспечивающим экстренную связь со Службой 112, а также интерактивной сенсорной панелью, совместимой с информационной системой "Платформа инноватики" www.ISAMARA.RU, чтобы в процессе ожидания транспорта можно было ознакомиться с интересными стартапами и мерами поддержки инноваторов в Самарской области.
На остановке можно даже подзарядить смартфон с помощью специальной зарядной станции для мобильных устройств, которая также вмонтирована в остановочный павильон. Устройство рассчитано на одновременную подзарядку четырех гаджетов.
После успешного проведения опытной эксплуатации командой проекта разработаны новые модели, в которых учтены пользовательских отзывы. И в настоящий момент готовится отгрузка 11 остановочных павильонов в один из регионов России.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ