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Экономика и бизнес

Резидент "Жигулевской долины" установил в Тольятти "умную" остановку

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории технопарка "Жигулевская долина" установлен прототип аппаратно-программного комплекса "Интеллектуальный остановочный модуль на основе принципов Smart City и комфортной городской среды", сообщает пресс-служба технопарка. Это первая цифростанция в Самарской области.

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

Внешний вид остановочного павильона практически не отличается от привычного, при этом в нем собран целый спектр инновационных технологий для комфорта и безопасности: освещение, защита от неблагоприятных погодных условий. Остановка обогревается в холодное время года и охлаждается в жару.

"Умная" остановка автоматически регулирует освещение. Оно включается и выключается с учетом присутствия человека на остановке и текущей освещенности на улице. Если на остановке нет людей, в темное время суток освещение переводится в режим пониженной яркости, что позволяет экономить энергию. Также остановка "понимает", когда человеку холодно или жарко. Встроенная инновационная система обогрева на основе инфракрасных панелей, установленных на каркасе и в лавочке, реагирует на присутствие человека и анализирует температуру окружающего воздуха. В зависимости от этого автоматически настраивается мощность обогрева, а в летнее время регулируется работа встроенного кондиционера", - рассказал директор компании "ВОИП ИНЖИНИРИНГ" Андрей Стенькин.

Каркас остановки выполнен из ударопрочного антивандального покрытия, способного защитить не только от дождя и ветра, но и от механических воздействий, а скамейка изготовлена из инновационного древесно-полимерного композита и так же может подогреваться при отрицательных температурах. На цифростанции установлена видеокамера, которая обеспечивает обзор внутреннего пространства и передает изображение через локальный сервер видеонаблюдения на пульт охраны.

"Умная" остановка оборудована инновационным аппаратным узлом связи, обеспечивающим экстренную связь со Службой 112, а также интерактивной сенсорной панелью, совместимой с информационной системой "Платформа инноватики" www.ISAMARA.RU, чтобы в процессе ожидания транспорта можно было ознакомиться с интересными стартапами и мерами поддержки инноваторов в Самарской области.

На остановке можно даже подзарядить смартфон с помощью специальной зарядной станции для мобильных устройств, которая также вмонтирована в остановочный павильон. Устройство рассчитано на одновременную подзарядку четырех гаджетов.

После успешного проведения опытной эксплуатации командой проекта разработаны новые модели, в которых учтены пользовательских отзывы. И в настоящий момент готовится отгрузка 11 остановочных павильонов в один из регионов России.

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