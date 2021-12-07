Владимир Гутенев: "Промышленность работает в условиях серьезных вызовов"

Как завершают 2021 год предприятия оборонно-промышленного комплекса Самарской области? Что делается для развития отечественной элементной базы электронных компонентов? Как минимизировать риски при переходе предприятий ОПК на производство гражданской продукции? Об этом и многом другом в интервью рассказал Владимир Гутенев, первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле.

- Как вы оцениваете итоги уходящего года для предприятий ОПК? Какие вызовы оказались наиболее серьезными и как их пережили предприятия Самарской области?

- В последние годы отечественная промышленность, включая предприятия Самарской области, работает в условиях серьезных вызовов. Санкции, нестабильность мировых цен на энергоресурсы, эмиссия резервных валют, ограничения, связанные с пандемией, осложнили процесс выполнения государственных социально-экономических задач. Под давлением оказались даже те сферы, где ранее не было такого жесткого противостояния. Прежде всего, речь идет о военно-техническом сотрудничестве.

Вместе с тем, 2020 и 2021 годы доказали высокую устойчивость отечественной экономики, демонстрирующей лучший результат, по сравнению со многими развитыми странами. Этому предшествовали оперативно принимаемые неотложные решения со стороны президента России Владимира Владимировича Путина и правительства РФ, в том числе и по поддержке оборонно-промышленного комплекса.

В первую очередь главой государства была поставлена задача по безусловному сохранению гособоронзаказа в полном объеме. Правительством в прошлом году был утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивости ОПК в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Это шаги позволили удержать ситуацию в оборонно-промышленном комплексе под контролем. Несмотря на пандемию, контрактные обязательства по ГОЗ и военно-техническому сотрудничеству российские предприятия продолжали и продолжают выполнять практически в полном объеме.

Кроме того, оборонная промышленность наращивает выпуск продукции гражданского и двойного назначения. Доля такой продукции в общем объеме производства организаций оборонно-промышленного комплекса уже составляет 25,6% и ее планируется увеличить, в соответствии с указаниями Владимира Владимировича Путина, до 30% в 2025 году и до 50% к 2030 году.

Эффективному прохождению кризиса способствует политика Министерства промышленности и торговли РФ, которое тщательно подбирает индивидуальную траекторию помощи отдельным отраслям промышленности.

Предприятия ОПК Самарской области, основу которого составляют организации, авиационно-космической отрасли, также успешно проходят этот год. При этом ряд производителей более полно реализуют свой потенциал и имеют довольно высокие показатели.

Так, продукция ПАО "ОДК-Кузнецов" востребована Роскосмосом, Газпромом и Минобороны РФ. Один из последних значительных контрактов им заключен с военным ведомством в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" - на поставку партии двигателей НК-32 серии 02 для стратегических ракетоносцев Ту-160М на сумму 7,5 млрд рублей. В течение двух лет заказчик получит восемь силовых установок.

Высокая загрузка и у машиностроительного завода "Салют". Предприятие обеспечено гособоронзаказом, а в рамках диверсификации производства завод выпускает востребованную медицинскую технику.

Дмитрий Азаров и Борис Обносов обсудили развитие завода "Салют" в Самаре Во вторник, 20 июля, в рамках юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым.

Конечно, есть предприятия, находящиеся в затруднительной ситуации. Первостепенная задача законодателей и правительства РФ заключается в выработке и внедрении эффективных мер, которые помогут минимизировать влияние кризиса на промышленную сферу в целом и работу отдельных предприятий в частности.

- Ставил ли СоюзМаш России перед профильными министерствами вопрос о безотлагательных мерах по развитию собственных производств элементной базы электронных компонентов для нужд ОПК? Как вы оцениваете положение в этой сфере?

- Вопросы состояния и развития отечественной электронной промышленности постоянно находятся в центре внимания Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Для ОПК этот вопрос является ключевым. Существует важная причина, которая заставляет ускоренно организовывать собственное производство комплектующих к сложным вооружениям и военной технике. Речь о так называемых закладках в электронных системах, о которых знали специалисты, но мало кто говорил. Есть тревога о возможных скрытых, не декларированных устройствах в электронной компонентной базе, программном обеспечении.

Поэтому нами давно был поставлен вопрос о доверенном оборудовании по защите объектов критической инфраструктуры. И особенно это важно для военной техники. Программа импортонезависимости, особенно в сфере микроэлектроники, является одной из самых чувствительных проблем и для космической сферы.

Для глубокой проработки этих проблем, по инициативе председателя Союза машиностроителей России Сергея Викторовича Чемезова, из экспертов Союза и Лиги в Государственной думе был сформирован экспертный совет по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности. Его возглавляет Сергей Степанович Сахненко, генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации.

Это одна из наиболее активных наших экспертных структур. Решения, принимаемые по результатам ее заседаний, доводятся до профильных министерств. Предложения совета всегда входят в состав комплексных инициатив Союза машиностроителей, которые направлялись в адрес президента и правительства России. Многие из них уже реализованы.

Тема развития электронной промышленности неоднократно обсуждалась и на заседаниях бюро Союзмаша. Одно из последних было посвящено вопросам диверсификации ОПК с участием вице-премьера Юрия Ивановича Борисова. Итогом стало заключение на форуме "Армия-2021" соглашения о финансировании инвестпроектов в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы членами Союза — Новикомбанком и Объединенной приборостроительной корпорацией. На эти цели будет направлено 10 млрд рублей.

С нашим участием внесены соответствующие изменения в законодательство о госзакупках, где теперь прописаны механизмы стимулирования закупок отечественной продукции, введены механизмы их квотирования. В договор при его заключении также вносится информация о стране происхождения товара, что обеспечит регулирование вопросов стратегической безопасности.

Создание перспективных вычислительных и радиотехнических средств, соответствующих повышенным техническим требованиям, а также требованиям импортонезависимости, невозможно без разработки и организации производства отечественной ЭКБ нового поколения. Надо сказать, положительные результаты в решении данной проблемы уже есть. За последние годы существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений.

Российские предприятия за последние три года в два с половиной раза увеличили поставки ЭКБ космического назначения. И, хотя проблемы в сфере микроэлектроники категории space еще существуют, к 2025 году будет завершен перевод новейших спутников "Глонасс" на отечественные комплектующие.

- Мы помним, что в 90-е конверсия сильно ударила по предприятиям отрасли. Какие риски для предприятий ОПК, в том числе Самарской области вы видите сейчас? Что необходимо сделать, чтобы риски минимизировать и процесс перехода на производство гражданской продукции принес производителям пользу?

- Масштабные задачи, которые ставил президент России Владимир Владимирович Путин по ускоренному перевооружению армии удалось успешно реализовать. Причем по некоторым проектам и целому ряду вооружений с опережением графика. При этом мы понимаем, и на это неоднократно обращал внимание глава нашего государства, объемы гособоронзаказа постепенно будут сокращаться. Поэтому основная возможность дальнейшего развития предприятий ОПК связана с процессом их диверсификации.

Нынешняя ситуация отличается от конверсии 1990-х годов тем, что стоит задача производить не "утюги и сковородки". Основной приоритет — создание высокотехнологичных изделий. Целевой рост доли выпуска гражданской продукции мы стремимся обеспечивать через концентрацию ресурсов на быстрорастущих мировых рынках "умных" продуктов. Среди них — электроника, автоматизация, системы управления, медтехника, новые материалы, энергетика, городская среда, транспорт и другие.

При этом программа минимум заключается в импортозамещении на внутреннем рынке. А максимум — выход с гражданской наукоемкой продукцией с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки самостоятельно или в кооперации с другими странами.

Существуют ли для предприятий какие-либо сложности и риски в этом вопросе? Безусловно, да, как и в любом масштабном деле. Одна из проблем диверсификации военного производства носит финансовый характер, поскольку наращивание производства гражданской продукции и продукции двойного назначения требует инвестиций. Их дефицит в первую очередь обусловлен крайне низкой рентабельностью по ГОЗ. Нельзя не отметить некоторый дисбаланс во взаимоотношениях "заказчика" и "исполнителя".

В этой связи Сергей Викторович Чемезов дал поручение создать в Союзе машиностроителей рабочую группу и детально проработать проблемные вопросы в этой сфере. По результатам ее деятельности мы будем готовить соответствующие предложения и направлять в правительство РФ.

Кроме того, надо сказать, что предприятия ОПК работают в совсем иной среде, чем гражданские коммерческие. Оборонная продукция разрабатывается и производится для нужд силовых структур или на экспорт в рамках гособоронзаказа. Цены на произведенную продукцию устанавливаются государством. Разработчики и производители военной техники и вооружения конкурируют за ГОЗ и государственные ассигнования только друг с другом.

Причем количество конкурентов внутри страны по тому или иному виду вооружения и военной техники достаточно ограничено, а в ряде случаев конкуренты вообще отсутствуют. Параметры выпускаемых изделий определяются техническим заданием, рынок изучать не нужно, искать источники финансирования нет необходимости. Тактико-технические характеристики важнее сроков и цены.

ОДК-Кузнецов поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" заключила с Министерством обороны России государственный контракт на поставку партии двигателей НК-32 серии 02 для стратегических ракетоносцев Ту-160М на сумму 7,5 млрд руб. В течение двух лет заказчик получит восемь силовых установок.

На гражданском рынке ситуация принципиально иная. Здесь ОПК со своей гражданской продукцией сталкивается с большим количеством конкурентов, в том числе с зарубежных. Сегодня, даже когда отечественные производители могут предложить заказчикам конкурентную продукцию, им объективно трудно пробиваться на рынок ввиду сложившейся монополии иностранных брендов и серьезного лобби со стороны зарубежных поставщиков.

Предприятиям необходимо рационально адаптировать технологии ОПК для гражданского рынка, решать проблему занятости высококвалифицированного персонала оборонных производств и поиска кадров для новых задач, налаживать совершенно иную логистику, учиться снижать издержки и себестоимость продукции.

Понятно, что если оборонные предприятия бросить в "воды рынка" без поддержки, то они просто не выплывут. Поэтому диверсификация ОПК должна сопровождаться созданием соответствующих механизмов их поддержки. И этот процесс идет. В первую очередь формируется нормативно-правовая база, создающая благоприятные условия для перехода на выпуск гражданской продукции.

В Государственной думе осуществлена значительная корректировка контрактной системы. Один из последних оптимизирующих ее законов был принят в июне этого года. Он в том числе предусматривает уменьшение количества способов определения поставщика с 11 до 3; сокращение положений, устанавливающих требования к извещениям и документации о закупках, заявкам на участие в них; введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки и ряд других новаций.

Приняты законы по квотированию отечественной продукции в рамках госзаказа. Несмотря на ряд сложностей, первые промежуточные итоги показывают достаточно хорошие результаты.

Осуществлено реформирование механизма специальных инвестиционных контрактов. В прошлом году для привлечения крупных инвестиций принят закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации".

Законодательно оформлен ряд предложений экспертов Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям по изменению № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", в части контроля и использования бюджетных средств при выполнении контрактов. Проведена комплексная адаптация системы госзакупок к работе в условиях пандемии, которая изменила всю систему гарантийных обязательств. Устранена дискриминация в отношении отечественных авиастроителей. Кроме того, благодаря нашей инициативе, предприятия ОПК теперь могут не указывать идентификатор контракта при оплате накладных расходов, что снизит издержки при выполнении гособоронзаказа.

Помимо совершенствования законодательства, предпринимаются и другие меры поддержки. Назову некоторые из них. В качестве механизма финансовой поддержки проектов по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения предприятиями ОПК реализуется специальная программа "Конверсия" Фонда развития промышленности.

Маркетинговый центр — НПО "Конверсия", созданный Ростех и Внешэкономбанком, специализируется на изучении рынков для текущей и перспективной гражданской продукции ОПК. Точкой сборки высокотехнологичных гражданских проектов и проектов двойного назначения ОПК и налаживания промышленной кооперации между ними стала цифровая B2B-платформа ГИС промышленности.

В правительстве РФ серьезно думают о разработке специальной госпрограммы по диверсификации ОПК, которая, возможно, будет принята одновременно с новой госпрограммой развития вооружений в 2023 году.

- В 2021 году Самарский государственный технический университет получил лицензию Минпромторга РФ на разработку боеприпасов. Какие перспективы для развития самарского вуза это открывает?

- Надо отметить, что получение лицензии говорит, прежде всего, об организации работы в вузе на высоком уровне. Чтобы получить такое разрешение, надо отвечать значительному количеству серьезных требований. Именно поэтому им обладают единицы российских вузов.

Лицензия дает дополнительный ресурс университету более разносторонне и с высокой эффективностью использовать экспериментальную базу в Чапаевске, а также потенциал профильных кафедр. И, конечно, это возможность получения госзаказа с соответствующим финансированием и перспективой дальнейшего развития вуза.