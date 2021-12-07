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"Газпром трансгаз Самара" выбрал шесть "добрых идей", которые поддержит в 2022 году

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вчера в Самаре в "Центре социальных проектов" подвели итоги областного конкурса мини-грантов "Добро серебро", который в третий раз проходит при поддержке "Газпром трансгаз Самара".

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

Предприятие выбрало шесть идей, реализацию которых поддержит в следующем 2022 году. Это творческие и ремесленные мастер-классы, патриотический проект для детей, проект, направленный на реабилитацию инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья и даже создание мюзикла на основе краеведческого материала о самарском крае.

"Проекты "серебряных" волонтёров отличаются своей гуманистичностью — они всегда для людей, — рассказала Наталья Беленко, ведущий специалист службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Самара. — Благодаря своей мудрости, жизненному опыту, здоровому оптимизму представители старшего поколения легко и плодотворно реализует самые разные идеи.

В Самарской области ведут активную волонтерскую работу около 2 500 пожилых людей. За год они проводят более 6 000 акций и мероприятий, которые охватывают более 65 000 благополучателей.

Традиционно отряды "серебряных" волонтёров подают на конкурс мини-грантов "Добро серебро" проекты, которые хотят реализовать в своём городе, районе, селе. Круг добровольческих инициатив всегда широк: от организации курсов компьютерной грамотности для старшего поколения до создания швейных мастерских. Жюри определяет самые актуальные и социально значимые. Победители получают на реализацию своих идей мини-гранты от "Центра социальных проектов". "Газпром трансгаз Самара" также выбирает проекты, реализацию которых поддерживает финансово и организационно в рамках программы благотворительной деятельности. За время сотрудничества с "Центром социальных проектов" предприятие поддержало 14 идей.

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