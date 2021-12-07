Один человек погиб и трое пострадали при столкновении "семерки" и КамАЗа под Самарой

В понедельник, 6 декабря, в Волжском районе Самарской области столкнулись легковушка и КамАЗ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:00 53-летний водитель ВАЗ-210740 со стороны пос. Просвет в направлении Самары, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 45-летнего мужчины.
Водитель легковушки скончался на месте. Кроме того, тех его пассажиров 32, 31 и 23 лет госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...