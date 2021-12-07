Один человек погиб и трое пострадали при столкновении "семерки" и КамАЗа под Самарой

В понедельник, 6 декабря, в Волжском районе Самарской области столкнулись легковушка и КамАЗ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:00 53-летний водитель ВАЗ-210740 со стороны пос. Просвет в направлении Самары, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 45-летнего мужчины.

Водитель легковушки скончался на месте. Кроме того, тех его пассажиров 32, 31 и 23 лет госпитализировали.