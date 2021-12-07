Облсуд не согласился переквалифицировать статью уголовного дела Владимира Игнатьева

В понедельник, 6 декабря, Самарский областной суд рассматривал жалобу председателя ТИК Красноярского района Владимира Игнатьева, который не согласился с постановлением следователя о переквалификации его действий с мошенничества на незаконное предпринимательство. Жалобу удовлетворили.

Напомним, осенью 2019 г. в региональное СУ СК РФ было передали уголовное дело Игнатьева и активиста Игоря Александрова, которых районные следователи обвинили в мошенничестве. Якобы мужчины обманом собирали деньги с водителей грузовиков, сбрасывающих мусор в неположенных местах возле трасс в Красноярском районе. На время предварительного следствия Игнатьев был помещен под домашний арест.

В апреле 2021 г. суд вернул дело прокурору на устранение недостатков, препятствующих вынесению приговора. Это произошло из-за того, что назначенные потерпевшими водители мусоровозов не признавали, будто им причинен ущерб в 500 руб. каждому.

В ноябре следователь отдела по расследованию особо важных дел капитан юстиции Чайникова вынесла постановление о переквалификации действий обвиняемых на ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Якобы мужчины, действуя совместно и согласованно, с лета 2016 г. до августа 2021 г. незаконно принимали отходы на не принадлежащем им участке земли около Красноярского кольца, чем заработали почти 164 тыс. руб., не имея ни разрешений, ни лицензий.

"Правоохранителям очень нежелательна наша реабилитация, но они уже не знают, какую уголовную статью нам вменить, — говорит Игнатьев, — и это за то, что мы всего лишь боремся за чистоту родной земли! Деньги-то мы собирали для того, чтобы убрать за мусорщиками".