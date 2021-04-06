Суд вернул прокурору уголовное дело активиста Владимира Игнатьева

В понедельник, 5 апреля, в Красноярском районном суде Самарской области завершилось судебное следствие по делу члена территориальной избирательной комиссии Владимира Игнатьева и местного активиста Игоря Александрова, которых обвиняют в мошенничестве и двух покушениях на мошенничество.

Во время прений гособвинитель Александр Бахчев ходатайствовал о возврате дела прокурору. Также старший помощник районного прокурора просил вынести частное определение в отношении старшего следователя Евгения Морозова по факту допущенных нарушений, послуживших основанием для возврата дела. Это ходатайство федеральная судья Наталья Тремасова удовлетворила.

Напомним, правоохранительные органы начали преследовать Игнатьева летом 2018 года. Тогда ему вменяли вымогательство 500 руб. у водителя грузовика, свалившего мусор в неположенном месте. Через год предварительное следствие из районного следственного отдела передали в Самару в региональное СУ СК РФ.

В конце февраля 2020 г. уголовное дело поступило в суд, и в середине июля состоялось первое заседание.

"По прошествии девяти месяцев обвинению стало понятно, что вынести обвинительный приговор судья не сможет, потому что все пришедшие в суд якобы потерпевшие таковыми себя не признали", - прокомментировал ситуацию Владимир Игнатьев.