По делу активиста Владимира Игнатьева создана следственная группа

Уголовное дело в отношении активиста из Красноярского района Владимира Игнатьева, являющегося членом районного избиркома, передано в производство Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Самарской области.

Решением главы областного управления СК Валерия Самодайкина "в связи с особой сложностью" и "большим объемом запланированных следственных действий" расследование поручено следственной группе в составе шестерых следователей, в том числе старших. Руководить группой поручено следователю по особо важным делам майору юстиции Евгению Морозову.

"Мною занимались уже семь следователей, — рассказал Волга Ньюс Владимир Игнатьев. - Отправить меня на скамью подсудимых у них пока не получается, потому что, по мнению моего адвоката, максимум, что мне можно сейчас предъявить — это статья о самоуправстве. И пока такое внимание к моей персоне со стороны следственных органов мне льстит. Потому что по сравнению с Гафуровым, Сазоновым, Рабинович, с расследованием громким дел которых управлялись по одному следователю, я выгляжу Аль Капоне".

Напомним, прошлым летом Игнатьева задержали по заявлению о вымогательстве, поступившем от некоего гражданина, который осуществлял незаконный сброс отходов на стихийной свалке в Красноярском районе. На территории этой свалки активисты к тому времени уже пытались навести порядок и собирали деньги, чтобы нанять спецтехнику для расчистки.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") и расследовалось в районном отделе СУ СК.

За 10 месяцев оперативной работы районная полиция собрала материалы на три случая вымогательства денег на общую сумму в 1300 руб. и привлекло к ответственности "подельника" Игоря Александрова. В результате обвинение "отяжелело" до ч.2 ст.163 "Вымогательство" и ч.2 ст.159 "Мошенничество".