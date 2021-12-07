ВСК вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг лучших работодателей России в 2021 году. Список составил престижный журнал Forbes.

Анализ проводился методом анкетирования компаний. Бланки были разосланы в 150 крупнейших организаций. Данные по компаниям, не предоставившим информацию, были взяты из годовых отчетов и отчетов об ESG (Environmental, Social, Governance) и устойчивом развитии.

Оценки от 0 до 100 ставились по трем метрикам: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G). Каждая из них делилась еще на несколько таких пунктов, как "зарплата", "обучение", "климатическая политика", "гендерное равенство" и так далее.

В итоговый рейтинг вошли 104 компании, работающие в России. Им присваивали один из четырех статусов: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Почти треть участников не попала в шорт-лист из-за недобора баллов. ВСК получила "серебряный статус", в каждой из трех метрик набрав от 40 до 54 баллов. Компанию Страховому Дому составили такие крупные организации, как "Лукойл", "Банк Открытие", "Норильский Никель", "ДОМ.РФ" и другие.

"Принципы социальной ответственности лежат в основе философии управления ВСК, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности компании. Ежегодно мы помогаем своим сотрудникам становиться лучше, создаем комфортные условия труда, заботимся об их здоровье, безопасностью и экологией, помогаем раскрывать потенциал. Профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов стратегии компании, которую мы продолжаем реализовывать и сегодня. Для нас почетно впервые войти в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. Это доказывает, что выбранная нами стратегия развития верна", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.