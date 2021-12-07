ВСК вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг лучших работодателей России в 2021 году. Список составил престижный журнал Forbes.
Анализ проводился методом анкетирования компаний. Бланки были разосланы в 150 крупнейших организаций. Данные по компаниям, не предоставившим информацию, были взяты из годовых отчетов и отчетов об ESG (Environmental, Social, Governance) и устойчивом развитии.
Оценки от 0 до 100 ставились по трем метрикам: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G). Каждая из них делилась еще на несколько таких пунктов, как "зарплата", "обучение", "климатическая политика", "гендерное равенство" и так далее.
В итоговый рейтинг вошли 104 компании, работающие в России. Им присваивали один из четырех статусов: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Почти треть участников не попала в шорт-лист из-за недобора баллов. ВСК получила "серебряный статус", в каждой из трех метрик набрав от 40 до 54 баллов. Компанию Страховому Дому составили такие крупные организации, как "Лукойл", "Банк Открытие", "Норильский Никель", "ДОМ.РФ" и другие.
"Принципы социальной ответственности лежат в основе философии управления ВСК, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности компании. Ежегодно мы помогаем своим сотрудникам становиться лучше, создаем комфортные условия труда, заботимся об их здоровье, безопасностью и экологией, помогаем раскрывать потенциал. Профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов стратегии компании, которую мы продолжаем реализовывать и сегодня. Для нас почетно впервые войти в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes. Это доказывает, что выбранная нами стратегия развития верна", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.