Стартует четвертый этап туристического проекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области"

В среду, 8 декабря, состоится первый пресс-тур четвертого этапа проекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке правительства Самарской области.
Пресс-туры будут осуществляться каждую неделю на протяжении всей зимы. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.
На протяжении всего четвертого этапа участники пресс-туров будут знакомиться с туристическими площадками, где можно отдохнуть зимой, пробовать себя в зимних и экстремальных видах спорта, наслаждаться пейзажами заснеженных Жигулевских гор. Главная цель каждого тура — увлекательно, доступно и нестандартно рассказать жителям и гостям Самарской области о богатейших рекреационных и туристических возможностях нашего региона.
В ходе первого пресс-тура журналисты и блогеры посетят Центр здоровья и отдыха "Волжские термы", который открылся в г. Новокуйбышевск Самарской области в этом году. В аквакомплексе — 5 круглогодичных бассейнов с гидро- и аэромассажем, в том числе один под открытым небом с горячей водой, также в комплексе представлены бани и сауны, аттракционы для детей и детская сауна, комната с аниматорами и, конечно же, ресторан.
8:00 — выезд от департамента туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).
09:00 — Центр здоровья и отдыха "Волжские термы".
16:00 — прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19)*.
Для участия в пресс-туре необходимо предъявить один из следующих документов:
1. Сертификат профилактической прививки от COVID-19;
2. Сертификат, подтверждающий сведения о перенесённом заболевании COVID-19;
3. Отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения Центра.
*время возвращения из пресс-тура может варьироваться.