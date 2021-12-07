Стартует четвертый этап туристического проекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области"

В среду, 8 декабря, состоится первый пресс-тур четвертого этапа проекта "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке правительства Самарской области.

Пресс-туры будут осуществляться каждую неделю на протяжении всей зимы. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

На протяжении всего четвертого этапа участники пресс-туров будут знакомиться с туристическими площадками, где можно отдохнуть зимой, пробовать себя в зимних и экстремальных видах спорта, наслаждаться пейзажами заснеженных Жигулевских гор. Главная цель каждого тура — увлекательно, доступно и нестандартно рассказать жителям и гостям Самарской области о богатейших рекреационных и туристических возможностях нашего региона.

В ходе первого пресс-тура журналисты и блогеры посетят Центр здоровья и отдыха "Волжские термы", который открылся в г. Новокуйбышевск Самарской области в этом году. В аквакомплексе — 5 круглогодичных бассейнов с гидро- и аэромассажем, в том числе один под открытым небом с горячей водой, также в комплексе представлены бани и сауны, аттракционы для детей и детская сауна, комната с аниматорами и, конечно же, ресторан.