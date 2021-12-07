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Общество

Стартовал набор волонтеров на фестиваль "Российская студенческая весна-2022"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 декабря, в рамках XX форума добровольцев Самарской области стартовала масштабная волонтерская программа XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

Напомним, что весной 2022 года юбилейная "Российская студенческая весна" пройдет на своей малой родине — в Самаре.

"Не сомневаюсь, что волонтеры зададут главный драйв всероссийской студвесне. Давайте сделаем так, чтобы этот фестиваль творчества, свободы, молодости стал настоящим праздником для всего региона", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Волонтеры — это визитная карточка областной столицы. В период фестиваля они создадут атмосферу радушия и гостеприимства, помогут при организации и проведении мероприятия, а также предоставят гостям туристическую информацию и помогут сориентироваться в городе.

Предварительно добровольцы пройдут обучение в волонтерском центре по привлечению и подготовке добровольцев, познакомятся с программой фестиваля, его организационной структурой, пройдут тренинги по личным и функциональным компетенциям, закрепят полученный опыт на практике.

В Самарской области планируется отобрать и подготовить более 1000 волонтеров. Присоединиться к команде добровольцев могут все желающие, в том числе и представители других регионов.

Для участия в программе необходимо до 31 января 2022 года подать заявку на сайте dobro.ru по ссылке. При регистрации важно заполнить все поля анкеты, указав опыт волонтерской деятельности, организации крупных событий, опыт в рамках выбранного направления.

Волонтер может выбрать любое направление из четырех основных блоков программы:

  • протокольные мероприятия (помощь в реализации деловой программы фестиваля, взаимодействие с членами жюри, экспертами);
  • концертная программа и церемонии (помощь концертно-административной службе и режиссерско-постановочной группе, взаимодействие со зрителями);
  • гостеприимство (помощь в организации питания, проживания участников и гостей, транспорт, культурно-развлекательная программа, работа с участниками);
  • специальные направления (медиа служба — профессиональная команда медиа волонтеров, материально-техническое обеспечение, управление волонтерами — волонтеры штаба, координаторы).

Волонтерская программа XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" — это совместный проект Российского Союза Молодежи, АНО "Россия — страна возможностей" и правительства Самарской области при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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