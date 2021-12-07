Стартовал набор волонтеров на фестиваль "Российская студенческая весна-2022"

В понедельник, 6 декабря, в рамках XX форума добровольцев Самарской области стартовала масштабная волонтерская программа XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

Напомним, что весной 2022 года юбилейная "Российская студенческая весна" пройдет на своей малой родине — в Самаре.

"Не сомневаюсь, что волонтеры зададут главный драйв всероссийской студвесне. Давайте сделаем так, чтобы этот фестиваль творчества, свободы, молодости стал настоящим праздником для всего региона", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Волонтеры — это визитная карточка областной столицы. В период фестиваля они создадут атмосферу радушия и гостеприимства, помогут при организации и проведении мероприятия, а также предоставят гостям туристическую информацию и помогут сориентироваться в городе.

Предварительно добровольцы пройдут обучение в волонтерском центре по привлечению и подготовке добровольцев, познакомятся с программой фестиваля, его организационной структурой, пройдут тренинги по личным и функциональным компетенциям, закрепят полученный опыт на практике.

В Самарской области планируется отобрать и подготовить более 1000 волонтеров. Присоединиться к команде добровольцев могут все желающие, в том числе и представители других регионов.

Для участия в программе необходимо до 31 января 2022 года подать заявку на сайте dobro.ru по ссылке. При регистрации важно заполнить все поля анкеты, указав опыт волонтерской деятельности, организации крупных событий, опыт в рамках выбранного направления.

Волонтер может выбрать любое направление из четырех основных блоков программы: