Житель Краснодарского края решил ограбить самарца, но попался полицейским

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ограбления местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

21-летний потерпевший договорился продать свой телефон незнакомцу за 45 тыс. рублей. Он встретился с покупателем возле ТЦ в пос. Управленческий. Молодой человек, желавший купить мобильник, взял гаджет в руки, якобы чтобы рассмотреть, а потом резко убежал.

Как выяснилось, покупатель приехал на машине. Ночью на АЗС в Исаклинском районе инспекторы ДПС нашли ВАЗ-21074, в котором был подозреваемый.

23-летний предполагаемый грабитель полностью признал вину. Безработный житель Краснодарского края рассказал, что приехал в гости к родственникам и решил ограбить кого-нибудь, чтобы поправить свое материальное положение. Водитель же ничего не знал о преступлении.

Украденный телефон вернули владельцу.