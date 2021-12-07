8 декабря состоится второй розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В среду, 8 декабря, в 13:00 состоится второй розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире, трансляция которого будет осуществляться на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в официальном паблике ВКонтакте "Самарская область", в официальном паблике ВКонтакте "СОВА".

Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте, а также номера-победители можно будет уточнить по телефону горячей линии викторины 8 800 511 63 03.

Напомним, инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие лично губернатор Дмитрий Азаров.

Уникальный призовой фонд: 1 квартира в Самаре, 1 автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 тыс. руб. разыгрывается в три этапа. Три раза будет запускаться уникальная программа — "Цифровой барабан", применяющая технологию алгоритма случайной выборки. Выборка будет производиться среди уникальных номеров всех участников, которые до 6 декабря 2021 года зарегистрировались на сайте "Карта жителя Самарской области", кликнув на баннер викторины.

Уникальным номером участника викторины является представленный при регистрации и верифицированный номер УНРЗ. Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте — они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т. ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Особенностью стимулирующей викторины Самарской области "Вакцинация - это жизнь!" является возможность участвовать в розыгрыше всем зарегистрированным и проживающим на территории Самарской области гражданам Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с сентября 2020 года, а не только тем, кто сделал прививку от COVID-19 после официального старта викторины.

В первом розыгрыше викторины участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателями суперпризов стали Виктор Евстигнеев из Тольятти и Инна Алтухова из села Обшаровка Самарской области. Еще 1000 победителей выиграли подарочные карты.

По информации от организаторов, победители есть во всех муниципальных образованиях области. Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте — Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский.

Каждый житель Самарской области, который пройдет вакцинацию от COVID-19 до 20 декабря, может принять участие в викторине и стать победителем.

Обращаем внимание, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрыше 24 ноября, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не принесли победу, автоматически продолжают участие в следующих этапах викторины — 8 и 22 декабря. Подробная информация по викторине на сайте "Карта жителя Самарской области".