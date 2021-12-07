8 декабря состоится второй розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В среду, 8 декабря, в 13:00 состоится второй розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.
Розыгрыш пройдет в прямом эфире, трансляция которого будет осуществляться на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в официальном паблике ВКонтакте "Самарская область", в официальном паблике ВКонтакте "СОВА".
Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте, а также номера-победители можно будет уточнить по телефону горячей линии викторины 8 800 511 63 03.
Напомним, инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие лично губернатор Дмитрий Азаров.
Уникальный призовой фонд: 1 квартира в Самаре, 1 автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 тыс. руб. разыгрывается в три этапа. Три раза будет запускаться уникальная программа — "Цифровой барабан", применяющая технологию алгоритма случайной выборки. Выборка будет производиться среди уникальных номеров всех участников, которые до 6 декабря 2021 года зарегистрировались на сайте "Карта жителя Самарской области", кликнув на баннер викторины.
Уникальным номером участника викторины является представленный при регистрации и верифицированный номер УНРЗ. Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте — они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т. ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).
Особенностью стимулирующей викторины Самарской области "Вакцинация - это жизнь!" является возможность участвовать в розыгрыше всем зарегистрированным и проживающим на территории Самарской области гражданам Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с сентября 2020 года, а не только тем, кто сделал прививку от COVID-19 после официального старта викторины.
В первом розыгрыше викторины участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателями суперпризов стали Виктор Евстигнеев из Тольятти и Инна Алтухова из села Обшаровка Самарской области. Еще 1000 победителей выиграли подарочные карты.
По информации от организаторов, победители есть во всех муниципальных образованиях области. Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте — Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский.
Каждый житель Самарской области, который пройдет вакцинацию от COVID-19 до 20 декабря, может принять участие в викторине и стать победителем.
Обращаем внимание, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрыше 24 ноября, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не принесли победу, автоматически продолжают участие в следующих этапах викторины — 8 и 22 декабря. Подробная информация по викторине на сайте "Карта жителя Самарской области".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!