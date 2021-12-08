"ЭкоСтройРесурс" оштрафовали на 500 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Поводом для назначения административного наказания в размере 562,5 тысяч рублей послужило установление факта нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.

Ранее в Самарское УФАС поступило заявление от предпринимателя о том, что договор ООО "ЭкоСтройРесурс" на оказание услуг по обращению с ТКО не соответствует форме типового договора, утвержденного постановлением правительства РФ.

В феврале 2020 г. бизнесмен направил в ООО заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО. "ЭкоСтройРесурс" подготовил проект документа, некоторые пункты которого не были предусмотрены типовым договором и "могут быть неисполнимыми, ущемляют интересы ИП в сфере предпринимательской деятельности и по сути своей являются неправомерными".

В ФАС установили, что действия "ЭкоСтройРесурса" содержат признаки нарушения "Закона о защите конкуренции", так как компания навязывала предпринимателю невыгодные условия, злоупотребляя при этом своим доминирующим положением на товарном рынке.

Антимонопольщики выдали ООО обязательное к исполнению предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения законодательства, но компания его не исполнила.

"В связи с этим в ФАС возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства, результатом рассмотрения которого стали решение и предписание об устранении нарушений", — отмечается в сообщении.

Также Самарское УФАС вынесло постановление о наложении штрафа в размере 562,5 тысяч рублей.