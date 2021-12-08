"ЭкоСтройРесурс" оштрафовали на 500 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Поводом для назначения административного наказания в размере 562,5 тысяч рублей послужило установление факта нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе Самарского УФАС.
Ранее в Самарское УФАС поступило заявление от предпринимателя о том, что договор ООО "ЭкоСтройРесурс" на оказание услуг по обращению с ТКО не соответствует форме типового договора, утвержденного постановлением правительства РФ.
В феврале 2020 г. бизнесмен направил в ООО заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО. "ЭкоСтройРесурс" подготовил проект документа, некоторые пункты которого не были предусмотрены типовым договором и "могут быть неисполнимыми, ущемляют интересы ИП в сфере предпринимательской деятельности и по сути своей являются неправомерными".
В ФАС установили, что действия "ЭкоСтройРесурса" содержат признаки нарушения "Закона о защите конкуренции", так как компания навязывала предпринимателю невыгодные условия, злоупотребляя при этом своим доминирующим положением на товарном рынке.
Антимонопольщики выдали ООО обязательное к исполнению предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения законодательства, но компания его не исполнила.
"В связи с этим в ФАС возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства, результатом рассмотрения которого стали решение и предписание об устранении нарушений", — отмечается в сообщении.
Также Самарское УФАС вынесло постановление о наложении штрафа в размере 562,5 тысяч рублей.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!