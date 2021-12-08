В Курумоче таможенники изъяли у иностранца более 10 тыс. недекларированных долларов

В самарском аэропорту Курумоч сотрудники таможни изъяли у пассажира рейса Самара-Ташкент недекларированную валюту, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

При проведении таможенного контроля у иностранного гражданина была обнаружена сумма в 20440 долларов США. Со слов задержанного, о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., он не знал, поэтому таможенная декларация им не заполнялась.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России, $10,4 тыс. изъяты.

"Чаще всего иностранные граждане, возвращаясь с заработков, везут крупные суммы денег наличными, забывая о требованиях таможенного законодательства. Только за ноябрь 2021 г. сумма изъятой валюты превысила 1 млн рублей. Еще раз напоминаем пассажирам о требованиях законодательства о декларировании денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тысяч", - отмечает начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.