Проходивший в Самаре форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards

Самарская область — регион с удивительной историей, богатыми традициями и уникальной природой, сочетающий в себе объекты культурного наследия и современные инновационные площадки.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что у Самарской области огромный потенциал для развития туризма, событийного в том числе. Уже сегодня системная работа Правительства и Главы региона дает заметные результаты: Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России, наш регион неоднократно становился площадкой крупнейших международных событий: от Чемпионата мира по футболу в 2018 году до Volga Investment Summit и World Halal Day. В 2020 году Самара принимала Всероссийский день MICE и стала инициатором форума ПФО "ИнтерВолга".

Самарский регион обладает всеми необходимыми ресурсами для организации и проведения мероприятий: персонал, гостиничный фонд, площадки для проведения форумов, а также мощный культурно-рекреационный потенциал.

Своеобразным признанием event-мастерства Самарской области стали победы Самарской области в 9 номинациях Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards:

I место — Фестиваль набережных "Волга Фест" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства — население свыше 100 000 человек".

I место — "Lotte Hotel Samara" в номинации "Лучшее средство размещения для проведения турсобытия".

II место — Областной фестиваль "День Отца" в номинации "Лучшая идея туристического события".

II место — "III Яблочный ФЕСТ" в номинации "Лучшее событие в формате онлайн".

II место — X молодежная выставка "ТехнаПарк — 2021" в номинации "Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19)".

III место — Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие".

III место — Международное соревнование по сноукайтингу "Марафон "Жигулёвское море" в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта".

III место — Международный этноисторический Фестиваль "Русь. Эпоха объединения" в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности".

Специальный диплом — Форум "У истоков ремесла" в номинации "Лучшая идея туристического события".

"Девять проектов-призёров от Самарской области — прекрасное подтверждение того, что событийный туризм является для Самарской области одним из приоритетных. Несмотря на значительные ограничения в текущем году, большое количество мероприятий состоялось в очном формате и привлекло большое количество гостей из других регионов России. Участие в премии позволяет не только показать свои силы, но и во многом увидеть новые форматы и тренды, чтобы качественно усилить события Самарской области", — отметил по итогам премии заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Одним из победителей стал Международный молодежный форум российских соотечественников в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие".

Основными критериями оценки номинации стали оригинальность замысла и реализации; актуальность и значимость события для развития и продвижения территории; актуальность и значимость события для развития профессионального сообщества и туротрасли; масштаб вовлечения аудитории и технологии привлечения участников и гостей события; наличие туристических программ и услуг для участников и гостей событий. В итоге Международному молодежному форуму российских соотечественников было присуждено почетное 3 место.

Напомним, в августе в Самаре состоялась церемония открытия форума и прошли главные мероприятия деловой программы. Участники, которые съехались на форум со всего мира, приняли участие в панельных дискуссиях, лекциях и мастер-классах, бизнес-завтраке с Губернатором Дмитрием Азаровым и посетили достопримечательности Самары и Тольятти в рамках культурной программы. Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Самарской области, Ресурсный Молодежный Центр, межведомственный Совет по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

"Самарская область принимала центральную и самую большую часть программы Международного форума соотечественников, — отмечает руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Вера Щербачева. — Все четыре дня форума были расписаны буквально по минутам: это и деловая часть программы с панельными сессиями, лекциями и мастер-классами, и культурно-досуговая программа с посещением главных достопримечательностей губернии. И то, что форум победил в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" Всероссийской премии говорит о высоком уровне организации и проведения события".