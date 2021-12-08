Определены победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона"

Подведены итоги творческого соревнования между журналистами областных и районных СМИ, освещающих деятельность АО "Самаранефтегаз" в 2021 году. Подобный конкурс является традиционным для компании: в этом году он прошел уже в шестой раз.

В его программе было заявлено пять номинаций: "Самаранефтегаз — 85 лет", "Люди Дела. Золотой стандарт" — о людях, которые работали или сейчас трудятся в компании, о трудовых династиях в отрасли, "Инновации в бизнесе" — о новых технологиях в сфере нефтедобычи, реализованных на территории нашего региона, "Аналитические и информационные материалы", а также "Социальная ответственность бизнеса" — о социально значимых и экологических проектах АО "Самаранефтегаз".

В преддверии Нового года победителям конкурса будут вручены дипломы, подарки и сувениры. Они приглашены к участию в виртуальном мастер-классе "Работа с провокациями в онлайне", участники которого узнают о типах интернет-провокаторов, о том, как работать с возражениями и выстраивать наиболее эффективные ответы на провокации в публичном пространстве, а также, как превращать такие провокации в информационные поводы. В программе мастер-класса, который начнется 10 декабря 2021 г. в 16.00, разбор кейсов в формате экспресс-мастермайнда.

Победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона":

Номинация "Самаранефтегаз — 85 лет"

Екатерина Стрюкова (ТРК "Отрадный").

Номинация "Люди Дела. Золотой стандарт"

Лариса Денисова (газета "Рабочая трибуна");

Наталья Зотова (газета "Сельский труженик");

Ирина Корнилова (газета "Сельский труженик");

Анна Филиппова (ТРК "Отрадный");

Юлия Трухтанова\Дмитрий Сурков (ТРК "Радуга-3").

Номинация "Инновации в бизнесе"

Любовь Федорова (газета "Самарское обозрение").

Номинация "Аналитические и информационные материалы"

Юрий Сахаров (портал "Волга Ньюс").

Номинация "Социальная ответственность бизнеса"