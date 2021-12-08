Определены победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона"

Подведены итоги творческого соревнования между журналистами областных и районных СМИ, освещающих деятельность АО "Самаранефтегаз" в 2021 году. Подобный конкурс является традиционным для компании: в этом году он прошел уже в шестой раз.
В его программе было заявлено пять номинаций: "Самаранефтегаз — 85 лет", "Люди Дела. Золотой стандарт" — о людях, которые работали или сейчас трудятся в компании, о трудовых династиях в отрасли, "Инновации в бизнесе" — о новых технологиях в сфере нефтедобычи, реализованных на территории нашего региона, "Аналитические и информационные материалы", а также "Социальная ответственность бизнеса" — о социально значимых и экологических проектах АО "Самаранефтегаз".
В преддверии Нового года победителям конкурса будут вручены дипломы, подарки и сувениры. Они приглашены к участию в виртуальном мастер-классе "Работа с провокациями в онлайне", участники которого узнают о типах интернет-провокаторов, о том, как работать с возражениями и выстраивать наиболее эффективные ответы на провокации в публичном пространстве, а также, как превращать такие провокации в информационные поводы. В программе мастер-класса, который начнется 10 декабря 2021 г. в 16.00, разбор кейсов в формате экспресс-мастермайнда.
Победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона":
Номинация "Самаранефтегаз — 85 лет"
- Екатерина Стрюкова (ТРК "Отрадный").
Номинация "Люди Дела. Золотой стандарт"
- Лариса Денисова (газета "Рабочая трибуна");
- Наталья Зотова (газета "Сельский труженик");
- Ирина Корнилова (газета "Сельский труженик");
- Анна Филиппова (ТРК "Отрадный");
- Юлия Трухтанова\Дмитрий Сурков (ТРК "Радуга-3").
Номинация "Инновации в бизнесе"
- Любовь Федорова (газета "Самарское обозрение").
Номинация "Аналитические и информационные материалы"
- Юрий Сахаров (портал "Волга Ньюс").
Номинация "Социальная ответственность бизнеса"
- Алексей Топорков (газета "Рабочая трибуна");
- Александра Тайбатрова (газета "Похвистневский вестник").
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...