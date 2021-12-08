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ТЭК Экономика и бизнес

Определены победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона"

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги творческого соревнования между журналистами областных и районных СМИ, освещающих деятельность АО "Самаранефтегаз" в 2021 году. Подобный конкурс является традиционным для компании: в этом году он прошел уже в шестой раз.

В его программе было заявлено пять номинаций: "Самаранефтегаз — 85 лет", "Люди Дела. Золотой стандарт" — о людях, которые работали или сейчас трудятся в компании, о трудовых династиях в отрасли, "Инновации в бизнесе" — о новых технологиях в сфере нефтедобычи, реализованных на территории нашего региона, "Аналитические и информационные материалы", а также "Социальная ответственность бизнеса" — о социально значимых и экологических проектах АО "Самаранефтегаз".

В преддверии Нового года победителям конкурса будут вручены дипломы, подарки и сувениры. Они приглашены к участию в виртуальном мастер-классе "Работа с провокациями в онлайне", участники которого узнают о типах интернет-провокаторов, о том, как работать с возражениями и выстраивать наиболее эффективные ответы на провокации в публичном пространстве, а также, как превращать такие провокации в информационные поводы. В программе мастер-класса, который начнется 10 декабря 2021 г. в 16.00, разбор кейсов в формате экспресс-мастермайнда.

Победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона":

Номинация "Самаранефтегаз — 85 лет"

  • Екатерина Стрюкова (ТРК "Отрадный").

Номинация "Люди Дела. Золотой стандарт"

  • Лариса Денисова (газета "Рабочая трибуна");
  • Наталья Зотова (газета "Сельский труженик");
  • Ирина Корнилова (газета "Сельский труженик");
  • Анна Филиппова (ТРК "Отрадный");
  • Юлия Трухтанова\Дмитрий Сурков (ТРК "Радуга-3").

Номинация "Инновации в бизнесе"

  • Любовь Федорова (газета "Самарское обозрение").

Номинация "Аналитические и информационные материалы"

  • Юрий Сахаров (портал "Волга Ньюс").

Номинация "Социальная ответственность бизнеса"

  • Алексей Топорков (газета "Рабочая трибуна");
  • Александра Тайбатрова (газета "Похвистневский вестник").

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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