Опыт Самарской области по по сохранению духовных ценностей обсудят на совещании Общественной палаты РФ

В четверг, 9 декабря, в Москве на площадке пресс-центра Общественной палаты Российской Федерации (очно и на платформе ZOOM) состоится онлайн-совещание членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами на тему "Региональные проекты по сохранению духовных ценностей и вовлечению объектов культурного наследия в туристический оборот". Модератором мероприятия выступит член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский.
Проведение подобного совещания — своевременная инициатива. Напомним, 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Напомним, эту тематику поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. При формировании повестки Года народного искусства и нематериального культурного наследия был сделан акцент на том, что выбранная тематика предполагает изучение культуры и наследия народов России с непременным учетом особенностей всех регионов огромной страны.
В ходе обсуждения запланировано рассмотрение разносторонних вопросов: развитие культурно-познавательного туризма с учетом исторического, национального и культурного наследия регионов; участие художественных, культурных, профессиональных объединений и иных структур гражданского общества в реализации регионального этапа национальных проектов; возможности и механизмы участия институтов гражданского общества в реализации национального проекта "Культура". Федеральные и региональные меры поддержки и продвижения проектов.
Представители Самарской области также примут участие в обсуждении и поделятся уникальным опытом двух проектов — "Парк дружбы народов" и проект от общественного движения "Неси добро" — по вовлечению культурно-духовного наследия в региональные туристические программы.
"В Самарской области есть все слагаемые для того, чтобы быть на лидирующих позициях в вопросах сохранения культурного наследия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, как председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура" всегда держит руку на пульсе и наш регион, без преувеличения, находится в авангарде вопросов культуры. Областная Общественная палата, являясь неким мостиком между обществом и правительственными структурами, также содействует реализации самых разных проектов, которые помогают капитализировать творческий потенциал наших жителей в реально действующий бизнес. Поэтому уверен, примеры Самарской области, которые будут представлены на обсуждении, вызовут интерес у коллег. Считаю, что каждый участник мероприятия почерпнет для себя новые идеи, увидит возможности для участия институтов гражданского общества в реализации национальных проектов", — отметил Павел Покровский.
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!