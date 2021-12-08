В Самаре столкнулись заядлая нарушительница ПДД и парень без прав

Во вторник, 7 декабря, произошло ДТП с участием иномарки и "пятерки", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 19:20 32-летняя женщина, которую за год 73 раза привлекали к ответственности за нарушении ПДД, ехала на Toyota CH-R по Московскому шоссе. В районе дома № 122 она не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди ВАЗ-21053 под управлением 24-летнего парня, не имеющего водительских прав.
В аварии пострадала 21-летняя пассажирка "пятерки".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...