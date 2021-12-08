В Самаре столкнулись заядлая нарушительница ПДД и парень без прав

Во вторник, 7 декабря, произошло ДТП с участием иномарки и "пятерки", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:20 32-летняя женщина, которую за год 73 раза привлекали к ответственности за нарушении ПДД, ехала на Toyota CH-R по Московскому шоссе. В районе дома № 122 она не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди ВАЗ-21053 под управлением 24-летнего парня, не имеющего водительских прав.

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка "пятерки".