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ДТП Происшествия

В Самаре столкнулись заядлая нарушительница ПДД и парень без прав

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 декабря, произошло ДТП с участием иномарки и "пятерки", сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:20 32-летняя женщина, которую за год 73 раза привлекали к ответственности за нарушении ПДД, ехала на Toyota CH-R по Московскому шоссе. В районе дома № 122 она не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди ВАЗ-21053 под управлением 24-летнего парня, не имеющего водительских прав.

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка "пятерки".

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