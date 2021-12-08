Жительницу Самарской области задержали за попытку убийства

В Кинеле Самарской области задержали 52-летнюю местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 7 декабря подозреваемая, представившись сотрудницей водоканала, проникла в квартиру 61-летнего местного жителя. Женщина была уверена, что это человек участвовал в преступлении, в результате которого она пострадала.

На кухне подозреваемая достала из сумки кухонный нож и несколько раз ударила им спящего хозяина квартиры. Убить мужчину она не смогла из-за активного сопротивления престарелой матери потерпевшего. Пострадавший попал в больницу, но выжил.

По предварительным данным полиции, информация, послужившая мотивом к совершению преступления, не получила подтверждения.