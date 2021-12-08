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Страхование Финансы

Пандемия заставила россиян больше инвестировать в собственное здоровье: число профилактических обращений выросло на 25%, средний чек — на 15%

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, с начала 2021 года число пациентов, обратившихся в медицинские учреждения в рамках ДМС, осталось на том же уровне, что и до пандемии, а вот общее число обращений к врачам увеличилось на 25%. При этом на 15% увеличился средний чек услуг в медицинских центрах. Это обусловлено несколькими факторами — медицинской инфляцией (на уровне от 8 до 12%), ростом общего числа обращений со стороны одного застрахованного (примерно на 25%), увеличением спроса на более дорогие медицинские услуги и обследования.

Так, с начала пандемии в 2,5 раза вырос спрос КТ и МРТ, а на отдельные процедуры этот показатель даже выше, например, на исследования грудной клетки (рост в 5 раз). Самые популярные виды томографии — ортопантомография, исследования грудной клетки и головного мозга. За этот же период в 4 раза вырос спрос на процедуру проверки тромбов методом D-Димер.

Кроме того, с начала года резко возросло число выполненные рентгенологических обследований — на 40%, средний чек за процедуру в медцентрах вырос на 18%. За последний год чаще всего россияне делают рентген для диагностики заболеваний позвоночника, легких и пазух носа.

Еще одной популярной медицинской услугой в 2021 году стал массаж — спрос на него вырос на 30%, а средний чек на одного пациента увеличился на 11%. Чаще всего страхователи обращаются за массажем поясничного, грудного и шейного отделов (в порядке убывания).

"Безусловный тренд последних лет — это забота о собственном здоровье. Приоритеты россиян в связи с пандемией изменились, мы видим, что они на 25% чаще стали посещать врачей. Поэтому страховщикам важно улучшать качество оказываемой медицинской помощи, а этого можно добиться, в частности, развивая направление ДМС — предлагая гибкие страховые продукты, позволяющие страхователям получать медицинскую помощь в нужном объеме, оперативно, при этом с минимальными финансовыми затратами. Ответом на растущий спрос на медуслуги могут также стать дополнительные сервисы, такие как телемедицина. Сейчас около 10% наших клиентов по ДМС пользуются возможностями онлайн-приемов — в дальнейшем востребованность данной услуги будет расти, и качественная медицинская помощь будет еще более доступной для россиян", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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