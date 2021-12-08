По данным Страхового Дома ВСК, с начала 2021 года число пациентов, обратившихся в медицинские учреждения в рамках ДМС, осталось на том же уровне, что и до пандемии, а вот общее число обращений к врачам увеличилось на 25%. При этом на 15% увеличился средний чек услуг в медицинских центрах. Это обусловлено несколькими факторами — медицинской инфляцией (на уровне от 8 до 12%), ростом общего числа обращений со стороны одного застрахованного (примерно на 25%), увеличением спроса на более дорогие медицинские услуги и обследования.
Так, с начала пандемии в 2,5 раза вырос спрос КТ и МРТ, а на отдельные процедуры этот показатель даже выше, например, на исследования грудной клетки (рост в 5 раз). Самые популярные виды томографии — ортопантомография, исследования грудной клетки и головного мозга. За этот же период в 4 раза вырос спрос на процедуру проверки тромбов методом D-Димер.
Кроме того, с начала года резко возросло число выполненные рентгенологических обследований — на 40%, средний чек за процедуру в медцентрах вырос на 18%. За последний год чаще всего россияне делают рентген для диагностики заболеваний позвоночника, легких и пазух носа.
Еще одной популярной медицинской услугой в 2021 году стал массаж — спрос на него вырос на 30%, а средний чек на одного пациента увеличился на 11%. Чаще всего страхователи обращаются за массажем поясничного, грудного и шейного отделов (в порядке убывания).
"Безусловный тренд последних лет — это забота о собственном здоровье. Приоритеты россиян в связи с пандемией изменились, мы видим, что они на 25% чаще стали посещать врачей. Поэтому страховщикам важно улучшать качество оказываемой медицинской помощи, а этого можно добиться, в частности, развивая направление ДМС — предлагая гибкие страховые продукты, позволяющие страхователям получать медицинскую помощь в нужном объеме, оперативно, при этом с минимальными финансовыми затратами. Ответом на растущий спрос на медуслуги могут также стать дополнительные сервисы, такие как телемедицина. Сейчас около 10% наших клиентов по ДМС пользуются возможностями онлайн-приемов — в дальнейшем востребованность данной услуги будет расти, и качественная медицинская помощь будет еще более доступной для россиян", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.