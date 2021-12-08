Николая Тарана привлекли к ответственности по долгам "Вертикали"

Арбитражный суд частично удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО "Вертикаль" о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и собственника предприятия Николая Тарана.

Такое решение вынесено из-за невозможности полного погашения требований кредиторов "Вертикали". Производствопо делу приостановлено до окончания расчетов с конкурсными кредиторами. Вместе с тем суд отказал в привлечении Тарана к ответственности за неподачу заявления о банкротстве.

Напомним, "Вертикаль" признали банкротом в июле 2020 года. В реестр кредиторов включены требования на сумму 2,8 млрд рублей. Более 2,4 млрд из них - долг перед банком "Траст", обеспеченный залогом недвижимого имущества на Московском шоссе, 17 в Самаре (по этому адресу расположены офисный центр "Вертикаль" и примыкающий к нему ТЦ "Сила спорта"). Осенью торговый центр был продан за 1 млрд руб. ООО "ТРАНССЕРВИС".