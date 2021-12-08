Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника вневедомственной охраны

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В отношении 45-летнего жителя Самарской области возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.