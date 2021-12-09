Хоккейная "Лада" произвела обмен с ЦСК ВВС

Хоккейный клуб "Лада" и самарский ЦСК ВВС произвели обмен. Защитник Данил Семенов отправился в Тольятти. Взамен клуб из Самары получил защитника Данилу Филиппова, выступавшего за "Ладью" в МХЛ.
Защитник Семенов является воспитанником тольяттинской школы и ранее уже выступал за "Ладу". В сезоне 2021/22 Данил сыграл за ЦСК ВВС в 30 матчах, в которых набрал 8 (4+4) очков.
Защитник Филиппов сыграл за "Ладью" в 31 матче, отметившись 5 результативными передачами.
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