"Ладья" проиграла пермскому "Молоту"

В среду, 8 декабря, "Ладья" по буллитам проиграла пермскому "Молоту".

Как и в первом матче, счет открыли гости: Артур Ярашев забросил шайбу в середине первого периода.

Отыграться "Ладья" смогла на последних секундах второго периода благодаря броску Алексея Аверьянова (накануне он также сравнял счет) — 1:1.

В третьем периоде сначала Вадим Климцев вывел вперед пермяков, а затем Артем Якутов сравнял счет — 2:2.

Овертайм соотношение сил не изменил, а в серии буллитов единственный точный бросок удался Ярашеву — 2:3 победа МХК "Молот".