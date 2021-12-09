В Самаре на Московском шоссе под колесами Lada Priora погиб пешеход

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 8 декабря, примерно в 23:50 в Самаре в районе 20 км Московского шоссе 30-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил пешехода в возрасте 39 лет. Пострадавший скончался, сообщает ГУ МВД по Самарской области.