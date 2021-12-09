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ДТП Происшествия

В Самаре на Московском шоссе под колесами Lada Priora погиб пешеход

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 декабря, примерно в 23:50 в Самаре в районе 20 км Московского шоссе 30-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил пешехода в возрасте 39 лет. Пострадавший скончался, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

В связи со случившимся проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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