В пос. Братьев Кузнецовых построят детский сад

В пос. Братьев Кузнецовых в Железнодорожном районе Самары построят детский сад на 200 мест. Об этом сообщили депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну в департаменте градостроительства. Проект детсада будет готов к середине 2022 года.

Напомним, на острую нехватку социальной инфраструктуры парламентарию пожаловались жители поселка и попросили содействия в решении вопроса.

В настоящий момент департаментом градостроительства Самары в постоянное (бессрочное) пользование оформлено два земельных участка для строительства детсада в границах улиц Дачной, пр. Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти общей площадью 7,8 тыс. кв. метров.

Конкурс по выбору компании-проектировщика проведут в декабре, завершить проектные работы планируется через восемь месяцев после заключения контракта.