В поселке братьев Кузнецовых могут построить новый детский сад

В микрорайоне №3 самарского поселка братьев Кузнецовых (в границах пр. Карла Маркса, Дачной, Тухачевского и Киевской) может появиться новый детский сад. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который накануне провел депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

К Александру Хинштейну обратились жители дома по ул. Карла Маркса, 55, расположенного в мкрн братьев Кузнецовых. Они сообщили, что в микрорайоне — острая нехватка социальной инфраструктуры, и попросили содействия в решении вопроса.

"В радиусе 500 м от нашего дома находятся дома с большим количеством квартир. В скором времени из-за нового строительства общая численность жителей микрорайона может превысить 5000 человек, при этом большая часть — семьи с детьми. Тем не менее, рядом нет ни детского сада, ни школы, ни спортивных объектов, ни даже нормальной внутриквартальной дороги", — рассказали жители.

По словам самарца, дети жителей микрорайона учатся в школах, которые заполнены "до предела". Также ситуация обстоит и с детскими садами.

Ситуацию, описанную жителями микрорайона, подтвердил глава Железнодорожного района Вадим Тюнин. Он отметил, что несмотря на существующую проблему за счет средств городской казны решить ее сложно: проблемных точек в районе много, и денег на все не хватает.

Александр Хинштейн предложил привлечь средства на строительство внутриквартальных дорог из областной программы "Содействие". По поводу возможности строительства детского сада депутат переговорит с главой города Еленой Лапушкиной.

"Во многих густонаселенных районах города тема нехватки социальных учреждений стоит очень остро. Мы обязательно проработаем вопрос строительства детского сада именно здесь — в микрорайоне Братьев Кузнецовых. По школе, к сожалению, глава района нам пояснил, что пока невозможно этого сделать — нет подходящего участка. Однако микрорайон развивается, детей становится больше, а потому мы проработаем и этот вопрос. Думаю, в будущем решение также найдем. Сегодня вместе с региональными и городскими властями мы активно работаем над решением проблем, связанных именно с объектами образования: детскими садами и школами. На текущий 2021 год в наших планах получить средства из федерального бюджета на целый ряд необходимых для Самары и Самарской области объектов", — рассказал Александр Хинштейн.