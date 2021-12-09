В Самаре закрывается на зиму переправа с Ульяновского спуска

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В пятницу, 10 декабря, в 10:00 заканчивает свою деятельность переправа через Волгу с Ульяновского спуска. Об этом в соцсети сообщает группа "Рождественская инициатива".