Закончено следствие по делу о стрельбе в центре Самары

Закончено расследование уголовного дела о хулиганстве в центре Самары. В преступлении обвиняют троих молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел ночью 11 сентября на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. Несколько молодых людей запускали фейерверки, а один из них выстрелил в воздух очередью из охолощенного автомата Калашникова. Кто-то из компании снимал происходящее на телефон. Местные жители тоже сняли происходящее на видео и выложили ролик в Интернет с обращением к правоохранителям.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 14 сентября задержали 20-летнего парня. По словам молодого человека, они с друзьями решили провести время в баре в Самарском районе. Перед тем молодые люди решили ради забавы зажечь фейерверки. Когда пиротехника закончилась, парень решил достать из багажника автомат и пострелять в воздух. Все происходящее снимала на видео одна из знакомых задержанного, чтобы потом опубликовать в соцсети.

Вскоре полицейские задержали и остальных участников случившегося - двух самарских студентов 21 и 22 лет.

Молодые люди попросили прощения у жителей Самары, которым доставили беспокойство. У парней изъяли в общей сложности три единицы оружия, из которого стреляли ночью 11 сентября. Экспертиза показала, что два пистолета и автомат стреляли холостыми патронами.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Железнодорожный районный суд.