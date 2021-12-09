В Самарской области на дорогах осуществляется скрытое патрулирование

В целях формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, инспекторы специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области осуществляют скрытое патрулирование, выявляя нарушения ПДД РФ в "потоке".

Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные ближайшему экипажу ДПС.

Под пристальным вниманием правоохранителей одно из грубых правонарушений, влекущее наиболее тяжкие последствия — это выезд на полосу встречного движения.

Так, на минувшей неделе, скрытый контроль был проведен на участке автодороги "Самара — Бугуруслан" в Кинельском районе. В мероприятии было задействовано три наряда ДПС. Только за один день рейдового мероприятия правоохранители выявили восемь различных нарушений ПДД РФ со стороны автомобилистов.

Областная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или же лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Подобные мероприятия будут продолжены.