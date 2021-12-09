Сотрудницу ФНС из Самары будут судить за получение взяток

В Самаре передали в суд уголовное дело бывшей сотрудницы ФНС. Ее обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2020 г. главный налоговый инспектор отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району неоднократно за деньги незаконно вносила в налоговую базу сведения об отсутствии задолженности по транспортному налогу. Общая сумма предполагаемых взяток составила 110 тыс. рублей. В уголовном деле три эпизода.

Кроме того, во время предварительного расследования выяснилось, что в 2020 г. женщина также внесла сведения в информационную базу, но деньги — 16 тыс. руб. получить не успела.