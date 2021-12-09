16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В правительстве региона обсудили новые меры поддержки бизнеса Этичные хакеры устроили "катастрофу" в виртуальном городе-государстве Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в "Сколково" 5-8 декабря Александр Лаптев: "Проект бюджета подтверждает намерения руководства области поддерживать инвестпроекты" Самарский минтранс возьмет под контроль работу такси

Государство и Бизнес Экономическая политика

Начинающие инноваторы упакуют свои проекты на зимних стартап-выходных

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал образовательную программу для проектов на разных стадиях развития, которая пройдет в Самаре с 12 по 13 декабря.

Фото: pexels.com

Участники зимних стартап-выходных смогут детально проработать свои проекты, найти инструменты и техники для его масштабирования. Начинающие предприниматели и опытные бизнесмены смогут прийти на мероприятие со своими идеями, дополнить команду активными людьми или присоединиться к команде других участников.

Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Азаров, развитие высокотехнологичных компаний, способных внести свой вклад в промышленные производства и повысить производительность труда на предприятиях, - важный вектор развития региона.

Зимние стартап-выходные организует региональный центр инноваций StartupSamara по поручению областного минэкономразвития.

"Мы уделяем особое внимание работе с технологическими и инновационными стартапами. Образовательные программы помогают инициаторам таких проектов оценить жизнеспособность своей идеи, получить рекомендации экспертов, пообщаться с более опытными коллегами, влиться в инновационную экосистему, выстроенную в регионе, - рассказал Дмитрий Богданов. - В Самарской области сформирована сильная линейка институтов развития инновационных предприятий, мы постоянно внедряем региональные инструменты поддержки таких проектов, помогаем им привлекать федеральное финансирование, мы реализуем совместный с РЖД проект по внедрению разработок технологических предпринимателей в инфраструктуру компании и многое другое. Все эти возможности помогают стартапам быстрее выходить на рынок и развиваться еще динамичнее".

Кроме работы с собственными идеями под руководством менторов, участники изучат методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

Кроме того, программа Зимних стартап-выходных будет полезна студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; и действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.

Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делаются проекты.

В программе события запланированы лекции и мастер-классы в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента; практические занятия и обмен опытом в кругу единомышленников; командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой; финальная презентация проектов и развернутая обратная связь от экспертов.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна: e.startupsamara.ru/startupweekend.

Мероприятие пройдет оффлайн 12-13 декабря в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (Московское шоссе, 77) при соблюдении мер профилактики COVID-19. Участникам необходимо иметь с собой QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что вы переболели коронавирусом, либо медицинский отвод, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до мероприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2