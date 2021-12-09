Начинающие инноваторы упакуют свои проекты на зимних стартап-выходных

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал образовательную программу для проектов на разных стадиях развития, которая пройдет в Самаре с 12 по 13 декабря.

Участники зимних стартап-выходных смогут детально проработать свои проекты, найти инструменты и техники для его масштабирования. Начинающие предприниматели и опытные бизнесмены смогут прийти на мероприятие со своими идеями, дополнить команду активными людьми или присоединиться к команде других участников.

Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Азаров, развитие высокотехнологичных компаний, способных внести свой вклад в промышленные производства и повысить производительность труда на предприятиях, - важный вектор развития региона.

Зимние стартап-выходные организует региональный центр инноваций StartupSamara по поручению областного минэкономразвития.

"Мы уделяем особое внимание работе с технологическими и инновационными стартапами. Образовательные программы помогают инициаторам таких проектов оценить жизнеспособность своей идеи, получить рекомендации экспертов, пообщаться с более опытными коллегами, влиться в инновационную экосистему, выстроенную в регионе, - рассказал Дмитрий Богданов. - В Самарской области сформирована сильная линейка институтов развития инновационных предприятий, мы постоянно внедряем региональные инструменты поддержки таких проектов, помогаем им привлекать федеральное финансирование, мы реализуем совместный с РЖД проект по внедрению разработок технологических предпринимателей в инфраструктуру компании и многое другое. Все эти возможности помогают стартапам быстрее выходить на рынок и развиваться еще динамичнее".

Кроме работы с собственными идеями под руководством менторов, участники изучат методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

Кроме того, программа Зимних стартап-выходных будет полезна студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; и действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.

Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делаются проекты.

В программе события запланированы лекции и мастер-классы в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента; практические занятия и обмен опытом в кругу единомышленников; командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой; финальная презентация проектов и развернутая обратная связь от экспертов.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна: e.startupsamara.ru/startupweekend.

Мероприятие пройдет оффлайн 12-13 декабря в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (Московское шоссе, 77) при соблюдении мер профилактики COVID-19. Участникам необходимо иметь с собой QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий, что вы переболели коронавирусом, либо медицинский отвод, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до мероприятия.