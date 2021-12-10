Более 120 катков будет залито в Самаре этой зимой

В этом году будет залито более 120 катков во всех районах Самары, включая дворовые территории.

Помимо площади Куйбышева, где будет залито два катка, бесплатные катки будут работать на следующих общественных пространствах: на 2-й очереди набережной, в парках "Дружба", "Победы", 50-летия Октября, им. Ю. А. Гагарина, в сквере им. Фадеева, на стадионе "Чайка" в Красноглинском районе.

Для любителей лыжного спорта будут подготовлены трассы в парках, скверах, на набережной.