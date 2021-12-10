"Лада" в овертайме победила "Звезду"

В четверг, 9 декабря, "Лада" на домашнем льду одержала победу над московской "Звездой".

Первое же удаление в матче оказалось результативным: Ярослав Альшевский реализовал большинство на 3-й минуте — 1:0.

На 7-й минуте Евгений Грошев увеличил преимущество "Лады" (2:0).

В середине матча Владимир Бобылев забросил третью шайбу в ворота "Звезды", точно бросив с дальней дистанции.

Гости через минуту ответили хорошим кистевым броском Владислава Барулина. Прошло чуть больше минуты, и Игорь Левицкий сократил счет до минимума — 3:2.

До второго перерыва соперники успели отличиться еще по разу: сначала Лев Комиссаров реализовал отложенный штраф хозяев, сравняв счет, а на последней минуте периода Донат Стальнов добил шайбу после броска партнера (тольяттинцы во второй раз реализовали "лишнего") — 4:3.

На первой минуте третьего периода Евгений Каницкий сравнял счет — 4:4.

Победу волжанам на 4-й минуте овертайма принес Михаил Назаров — 5:4.