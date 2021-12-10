С начала года инфляция в Самарской области составила более 8%

По сравнению с декабрем 2020 г. уровень инфляции в регионе составил 8,1%, передает Самарастат. В ноябре 2021 г. индекс потребительских цен по Самарской области составил 0,7% по сравнению с октябрем, передает Самарастат.

В ноябре 2021 г. индекс потребительских цен по Самарской области составил 0,7% по сравнению с октябрем.

Продукты подорожали на 1%, непродовольственные позиции — на 0,6%. Стоимость услуг выросла на 0,6%.

Напомним, в октябре инфляция в регионе составила 1,3% по сравнению с сентябрем. Кроме того, по данным Самарастата, в ноябре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. индекс потребительских цен в регионе составил 4,9%.