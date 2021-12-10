В Самаре ночью на пер. Водителей загорелся автомобиль Mazda

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В пятницу, 10 декабря, примерно в 2:50 у дома № 5 на пер. Водителей в Железнодорожном районе загорелся автомобиль Mazda, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.