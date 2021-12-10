Закрыта переправа через Волгу "Ульяновский спуск — Рождествено"

С 10 декабря переправа Ульяновский спуск — Рождествено, осуществляемая на катерах "Самарец", закончила свою работу.

Информация по зимней переправе с Ульяновского спуска на судах на воздушной будет опубликована в ближайшее время, сообщает Речфлот-63.