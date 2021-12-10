Самарчанка взяла три кредита по указанию мошенников

В начале декабря мошенники обманули 59-летнюю безработную самарчанку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов и специалистом "Госуслуг". Мужчины сообщили, что на имя потерпевшей неизвестные пытаются оформить кредит.

В итоге по указаниям "специалистов" жительница Железнодорожного района сама оформила кредиты в трех банках и несколькими платежами перевела их на указанный мошенниками счет. Ущерб составил 597 тыс. рублей.

При этом самарчанка ранее видела памятку о фактах мошенничества около своего дома, но посчитала, что звонили действительно правоохранители, чтобы защитить ее.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области призывают жителей региона быть предельно внимательными при общении по телефону с неизвестными.