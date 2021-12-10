В Самаре будут судить мужчину, пытавшегося подкупить таможенников

В Самаре завершилось расследование уголовного жителя Новосибирской области. Его обвиняют в даче взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2021 г. около с. Большая Чергиновка сотрудники Самарской таможни остановили грузовики, в которых перевозили немаркированные товары. После этого ныне обвиняемый в интересах собственника продукции попытался передать начальнику отдела по контролю за вывозом и оборотом товаров службы таможенного контроля $2 тысячи. Деньги предназначались за то, чтобы фуры не досматривали и беспрепятственно пропустили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.