Два человека погибли при столкновении Opel и Volkswagen под Самарой

В пятницу, 10 декабря, на трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Примерно в 13:00 на 51 трассы девушка на Opel выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Tiguan.

Водитель и пассажир Opel погибли на месте. Водителя Volkswagen доставили в больницу.

На месте работают сотрудники полиции.