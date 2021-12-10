Два человека погибли при столкновении Opel и Volkswagen под Самарой

В пятницу, 10 декабря, на трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Примерно в 13:00 на 51 трассы девушка на Opel выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Tiguan.
Водитель и пассажир Opel погибли на месте. Водителя Volkswagen доставили в больницу.
На месте работают сотрудники полиции.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...