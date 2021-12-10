В Самаре и Тольятти открылись пункты выдачи призов викторины "Вакцинация — это жизнь!"

С 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины "Вакцинация — это жизнь!". О выигрыше участнику сообщают сотрудники колл-центра викторины.
Напомним, в среду, 8 декабря, в Самарской области состоялся второй розыгрыш викторины "Вакцинация — это жизнь". Второй раз в прямом эфире были разыграны квартира в Самаре, автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 тыс. рублей.
Получить призы можно в центре выдачи призов по предварительной записи. Так организаторы викторины экономят время победителей и обеспечивают безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний.
В Самаре пункт выдачи призов разместили в здании областной универсальной научной библиотеки, по адресу проспект Ленина 14А.
"У нас здесь работают 3 человека, — рассказывает оператор по выдаче призов Ольга Люкевич. — Режим работы: с 10 утра до 6 часов вечера. За исключением понедельника. Принимаем всех по предварительной записи. Работает call-центр, который обзванивает людей. Их записывают, и они уже приходят к нам с нужным пакетом документов. На основании пакета документов мы выдаем подарочную карту".
Первым получателем стала Татьяна Краснова. Она рассказывает: когда делала прививку, о конкурсе даже не знала. Подарочная карта — бонус, конечно, приятный. Однако куда важнее — защитить свое здоровье.
В Тольятти площадкой для пункта выдачи призов стала модельная библиотека на ул. Голосова, 20. Нужно иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации с "Госуслуг", ИНН и СНИЛС, и оформление выигрыша занимает не более 10 минут.
В других городах и муниципалитетах с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов. Согласно информации от организаторов, победители второго розыгрыша есть во всех муниципальных образованиях области.
Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте — Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский. Призовой фонд викторины — это 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт по 4 тыс. рублей.
Стать участником могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области совершеннолетние граждане, которые вакцинировались от COVID-19 в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021-го. Информация о викторине размещена на сайте "Карта жителя Самарской области".
Следующий розыгрыш пройдет 22 декабря. Принять участие еще не поздно, главное условие — пройти вакцинацию от COVID-19 хотя бы первым компонентом до 20 декабря включительно.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!