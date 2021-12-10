В Самаре и Тольятти открылись пункты выдачи призов викторины "Вакцинация — это жизнь!"

С 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины "Вакцинация — это жизнь!". О выигрыше участнику сообщают сотрудники колл-центра викторины.

Напомним, в среду, 8 декабря, в Самарской области состоялся второй розыгрыш викторины "Вакцинация — это жизнь". Второй раз в прямом эфире были разыграны квартира в Самаре, автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 тыс. рублей.

Получить призы можно в центре выдачи призов по предварительной записи. Так организаторы викторины экономят время победителей и обеспечивают безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний.

В Самаре пункт выдачи призов разместили в здании областной универсальной научной библиотеки, по адресу проспект Ленина 14А.

"У нас здесь работают 3 человека, — рассказывает оператор по выдаче призов Ольга Люкевич. — Режим работы: с 10 утра до 6 часов вечера. За исключением понедельника. Принимаем всех по предварительной записи. Работает call-центр, который обзванивает людей. Их записывают, и они уже приходят к нам с нужным пакетом документов. На основании пакета документов мы выдаем подарочную карту".

Первым получателем стала Татьяна Краснова. Она рассказывает: когда делала прививку, о конкурсе даже не знала. Подарочная карта — бонус, конечно, приятный. Однако куда важнее — защитить свое здоровье.

В Тольятти площадкой для пункта выдачи призов стала модельная библиотека на ул. Голосова, 20. Нужно иметь при себе паспорт, QR-код о вакцинации с "Госуслуг", ИНН и СНИЛС, и оформление выигрыша занимает не более 10 минут.

В других городах и муниципалитетах с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов. Согласно информации от организаторов, победители второго розыгрыша есть во всех муниципальных образованиях области.

Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте — Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский. Призовой фонд викторины — это 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт по 4 тыс. рублей.

Стать участником могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области совершеннолетние граждане, которые вакцинировались от COVID-19 в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021-го. Информация о викторине размещена на сайте "Карта жителя Самарской области".

Следующий розыгрыш пройдет 22 декабря. Принять участие еще не поздно, главное условие — пройти вакцинацию от COVID-19 хотя бы первым компонентом до 20 декабря включительно.