В квартире жителя Октябрьского района Самары полиция нашла 400 г наркотиков

В Самаре в Октябрьском районе был задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Самарской области, причастный к сбыту наркотических средств в крупном размере.

Мужчина был задержан сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел.

Наркотические средства общей массой около 400 г полицейские обнаружили в квартире, где проживал подозреваемый, расположенной в одном из многоквартирных домов Самары. По словам задержанного, запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников-"закладок".

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении 34-летнего мужчинры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере).

По ходатайству органа следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперуполномоченные полиции устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область. Расследование продолжается.